VIDEO | Henri Drell tegi G-liigas debüüdi

Drell sai debüütkohtumises mänguaega viis minutit, mille jooksul tegi ta ühe pealeviske. Eestlase poolt sooritatud kaugvise aga ei tabanud. Lisaks jäi Drelli arvele üks lauapall, üks isiklik viga ja üks vaheltlõige.

Bullsi resultatiivsemad olid Marko Simonovic ja Scottie Lindsey 16 punktiga. Võitjatele tõi Brodric Thomas 21 silma.

Bulls on idakonverentsis kahe võidu ja nelja kaotusega 13. kohal. Celtics on kolme võidu ja kolme kaotusega seitsmes.Tabeliliidriks on Motor City Cruise kuue võidu ja ühe kaotusega.