DELFI MONTE CARLOS | Tänak: oleme päeva lõpuks finišis ja juba see on positiivne. Auto ei ole veel valmis, varuosigi on puudu

Küsimusele, kas kõik probleemid, mida olla pikk nimekiri, suudetakse hoolduspausiga ära lahendada, vastas Tänak: „Suuremad asjad proovime korda saada ja siis hakkame edasi minema. Üritame hoida autot sõitmas. Üleüldiselt oleme aeglased, aga kuna meil on varuosade puudus, siis ei ole me valmis selliseks Monte Carlo ralliks – kuivad ja head asfaldiolud. Pole võimalik seadistada masinat nii, nagu see peaks olema. Praegu on mõistlik kilomeetreid koguda ja siis arendustööd jätkata. Katsume omadega järje peale saada – Monte Carlos on sõidetud vaid kaks katset ja reedel on pikk ja keeruline päev, sest hoolduspausi ei ole. See on teisalt meie nõrk koht. Vaatame, kuidas reede üle elame ja võtame päeva korraga.”