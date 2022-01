Tugevaima löögiga mees maailmas tahab teha UFC-s revolutsiooni. Kas rahakotirauad avanevad või näeme hoopis unelmate poksimatši?

Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul kulmineerub Anaheimis vabavõistlussarja UFC võitlusõhtu UFC270. Peamatšis lähevad vastamisi raskekaalu tšempion Francis Ngannou ja raskekaalu vahetšempion Ciryl Gane. Matši eel on kõige kuumemaks jututeemaks tõusmas Ngannou tulevik. Ametlikult maailma tugevaima löögiga meheks peetaval raskekaallasel saab selle matšiga leping UFC-ga läbi ning õhus on võimalus, et Ngannou jalutabki minema. Praeguseks on mehel peas küpsemas vägagi suurejoonelised plaanid ning õhus on võimalus ka unelmate poksimatšist, kus raske rusikaga MMA-täht kohtuks profipoksi raskekaalu praeguse aja suurima tšempioni Tyson Fury’ga.