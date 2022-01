DELFI MONTE CARLOS | Uue nimega uued autod, aga Monte Carlo ralli naasis juurte juurde

Kuigi ralliautod on uued, hingelt rohelised ning sõidavad päevas suisa kolm kilomeetrit elektri jõul süsinikku õhku paiskamata ja planeeti hävitamata, on ülejäänus jõutud Monte Carlos juurte juurde tagasi. Hooaja esimene MM-ralli toimub, nagu nimigi ütleb, algusest lõpuni Monte Carlos. Kuigi tegelikult vürstiriiki ümbritsevatel Prantsusmaa teedel. Aga rallipark on nagu aastaid tagasi, enne kui koliti paarisaja kilomeetri kaugusele Gapi, algusest lõpuni Monte Carlos, laotatud laiali F1 võidukihutamisest tuttavaks saanud sadama territooriumile.