Podcast "Kuldne geim" | Kui paljud Audentese lõpetanutest on siirdunud välismaale mängima?

*Kas praegusel suurel kriisiajal üldse leidub poliitikul aega võrkpallile?

*Kuidas TalTech Saaremaa asemel eurosarja viidi?

*Elu nagu Freddie Mercuryl.

*Meeste EM-finaalturniiri järelkajad ja naiste EM-finaalturniiri eeljutud.

*Statistikanurk: kui paljud Audentese spordigümnaasiumi lõpetanud võrkpallurid on siirdunud 20 aasta jooksul mängima välismaale?

*Kuidas hoida naiste koondise põhitegijaid enne kodust EM-i professionaalse spordi juures?

*Karikavõitjaks krooniti Tartu Ülikool/Bigbank. Millised olid kullamängu eripärad ja keda valida parimaks?

*Viljandi Metalli neli olulist täiendust – kes on selle uudise valguses suurim tiitlipretendent?

*Pafi ennustusrubriigis panustatakse võrkpallile ja tennisele.

*Mis saab nelja klubiga Eesti meeste liigast? Selgub, et uksele on koputamas uued klubid.

*Miks ei võiks Saaremaa VK meistriliigasse lähiajal naasta?

*Kuulajate küsimused Pevkurile.

*Hullumeelsed euromängud TalTechi temporündaja Mihkel Tanila vaatenurgast.