Eesti koondis Pekingi olümpial. Kas tõhustusdoos on vajalik ja miks on sinna hirmkallis lennata?

Pekingi taliolümpiamängud algavad 4. veebruaril. Kuna koroonaajal on Hiinasse ülimalt keeruline reisida, siis on võistluspaika võimalik saada ainult erilendudega. See on löönud hinnad lakke ja nii mõnelgi pool tuleb maksta summasid, mille eest saaks teha ümbermaailmareisi või kaks. Eestlased said õnneks tänu soomlastele põhimõtteliselt „soodushinna”. Nagu tõdes Eesti olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju, siis Pekingisse kvalifitseeruda oli lihtsam kui sinna kohale saada. Loomulikult on hiinlastel koroonaviirusega võitlemiseks oma käekiri, millega tuleb kõigil saabujatel arvestada.