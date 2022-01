Barcelona viskas maailmameistri koosseisust välja: tal on jaanuari lõpuni aega klubist lahkuda

"Ousmane ja tema agentidega alustasime läbirääkimisi juulis," vahendas Goal.com klubi jalgpallidirektori Mateu Alemany sõnu. "Pea seitsme kuu jooksul oleme suhelnud, Barca on tenud mitu pakkumist ning oleme otsinud viisi, kuidas mängijaga jätkata. Kõik pakkumised on tema agentide poolt tagasi lükatud."

"Tundub ilmselge, et mängija ei taha klubis jätkata ning ta pole Barcelona tulevikule pühendunud. Ütlesime Ousmanele ja tema esindajatele, et ta peab viivitamatult klubist lahkuma. Me tahame ainult mängijaid, kes on meie projektile pühendunud," jätkas Alemany. "Ootame, et üleminek leiaks aset enne 31. jaanuari. Me ei taha mängijaid, kes ei soovi siin olla."