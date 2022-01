OTSEBLOGI | Evans sõitis Monte Carlos rajalt välja! Rehvi lõhkunud Tänak on kaheksas

Monte Carlo MM-rallil on kümne kiiruskatse järel kaksikjuhtimine - Sebastien Loeb (M-Sport) ja Sebastien Ogier (Toyota) on täpselt võrdses seisus. Ott Tänakul (Hyundai) purunes üheksandal katsel rehv ning ta kaotas kiirematele üle minuti. Kokkuvõttes on eestlane kaheksandal kohal (+2.15,5).