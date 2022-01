Käsipalli EM-i blogi: häving 20-tuhandelise publiku ees ja Hollandi ime

"Üldistest tulemustest võib öelda, et favoriidid on oma kohustuslikud võidud ära võtnud. Positiivne on see, et leedukad ei jäänud minu silmis häbisse see turniir. Nad näitasid häid esitusi vaatamata vähesele finaalturniiride kogemusele. Isiklikust vaatevinklist on negatiivne see, et Sloveenia jäi välja vahegrupist, sest nende treener, Ljubomir Vranjes on mulle alati meeldinud. Aga samas tegi see ruumi väikeriik Montenegrole, kes nüüd edasi sai," lisas ka käsipallikommentaatori tööd tegev Liiva.