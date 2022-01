OTSEBLOGI | Monte Carlo ralli: probleemi küüsi langenud Tänak hilines testikatsel starti, kes näitab kiireimat aega?

Rallieelsel pressikonverentsil sõnas Hyundai tiimi sõitja, eksmaailmameister Ott Tänak, et pole vaja olla spetsialist mõistmaks: ennustamatut ei saa ennustada. „Põnevust on kõigil juba neljapäeval kahel esimesel õhtusel katsel, kus saab näha, kuidas ollakse võrdluses teistega. Autod on sedavõrd muutunud, et keegi ei saa 100% valmis olla ja alles kolme-nelja ralli pärast võivad jõujooned paika loksuda. Jah, autosid on arendatud ja testitud, aga alles ralli annab õige tagasiside ja pildi, mis on auto tugevad, mis nõrgad küljed.”