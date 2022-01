BLOGI | Ogier näitas avapäeval võimu, Tänakul ja Hyundail on autoga probleeme

Juba esimesel kiiruskatsel leidis kinnitust, et testikatsel head minekut näidanud Loeb ja Ogier on suursoosikud ka ralli võidule. Noorem rahvuskaaslane edestas Loebi 15,20 km pikkusel katsel 5,4 sekundiga ning üheksanda aja välja sõitnud Tänak kaotas talle juba 22,4 sekundit.

Päeva teisel ja ühtlasi ralli pikimal kiiruskatsel (23,25 km) polnud jõujooned muutunud ning taas oli Ogier see, kes konkurentidele tagatulesid näitas. Sedapuhku olid aga vahed väiksemad: teist aega näidanud Loeb kaotas talle 1,3 ning Elfyn Evans (Toyota) 1,9 sekundiga.

Tänak oli 18,7 sekundilise kaotuse juures alles kaheksas ja avaldas katse lõpus, et tal on autoga mitmeid probleeme: "Üsna raske algus. Meil olid mured mootoriga ja sel katsel hüdraulikaga. Probleemide nimekiri on pikk. Aga vähemalt oleme finišis."