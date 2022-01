DELFI MONTE CARLOS | Tänak: oleme auto arendamiseks andnud parima. Kuhu sellega välja veab, näeb ralli lõpus

Autod on uued, hübriidid, ja pole selgust milline tiim on parema sõiduvahendi valmis meisterdanud.

Rallieelsel pressikonverentsi sõnas Ott Tänak, et pole vaja olla spetsialist mõistmaks: ennustamatut pole võimalik ennustada: „Põnevust on kõigil juba neljapäeval, kahel esimesel õhtusel katsel, kus saab näha, kuidas ollakse võrdluses teistega. Kui autod on sedavõrd muutunud, ei saa keegi olla sada protsenti valmis ja alles kolme-nelja ralli pärast võivad jõujooned paika loksuda."

Kui eelmise põlvkonna ralliauto oli Tänakul ja teistelgi sedavõrd käe sees, et kihutada võis automaatselt, siis uue sõiduvahendiga tuleb esmalt kohaneda. „Tuleb pea ja silmad avali hoida ja tähelepanelik olla, sest uuendusi on palju – keskdiferentsiaali enam pole, küll aga on kangist käiguvahetus...,” selgitas Tänak. "Ja see hübriidsüsteem vajab arusaamist."

Kuivõrd palju on Tänakul enesekindlust? „Sedavõrd kindlust on, et oleme oma parima uue auto ehitamiseks-arendamiseks andnud, tegime kõik, mida oskasime ja kuhu sellega välja veab, näeb ralli lõpus.”