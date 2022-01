Ralliportaali ennustus: Tänak jääb tänavu MM-sarjas esikolmikust välja

Stephen Brunsdon, kes andis eestlasele viienda koha punktid, kirjutas Tänaku kohta: "Võib-olla läksin oma ennustusega liiga madalale, kuid hiljutine trend on see, et Neuville on endiselt Hyundai esisõitja. Võib-olla on Tänak saanud uue Hyundai arendamisel masinasse panna mõned asjad, mis talle meeldivad, kuid Hyundai senise vormi pealt lähtudes on nad Toyota järel paremuselt teisel kohal ja Tänak Neuville'i järel teisel kohal. Pärast 2021. aasta hooajal alla oma võimete esinemist ei tundu väga ebaõiglane, et ma temalt [Tänak] enamat ei oota."