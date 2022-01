Novak Djokovici kopsakas kohtuarve jääb Austraalia maksumaksjate kanda

Daily Mail kirjutab, et alaliit oli pärast esimest Djokovici viisa tühistamise otsust sõlminud Serbia tennisetähega kokkuleppe, et toetab tema kohtuvaidlust ja nõustub tema kohtukulud katma.

Kui esimeses kohtulahingus sai Djokovic võidu, siis teise ta kaotas, mis tähendas, et jõusse jäi Austraalia immigratsiooniministri Alex Hawke'i otsus viisa tühistamise kohta.

Austraalia tenniseliit kinnitas, et 20-kordse suure slämmi tšempioni kohtukulud tuleb tõesti neil tasuda.

"Austraalia tenniseperena tunnistame, et hiljutised sündmused on kõigi tähelepanu tenniselt kõrvale juhtinud. Alati tuleb ette õppetunde ning me vaatame üle kõik oma ettevalmistamise ja rakendamise aspektid," seisis alaliidu teates.