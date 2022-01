"See on idiootne!". Venemaa laskesuusataja peab olümpia eel 22 päeva isolatsioonis istuma

"Hiinlased teatasid, et Latõpov peab veetma karantiinis veel kaheksa päeva, millele lisanduvad 14 päeva, mille ta oli juba ära istunud. Latõpov on andnud juba umbes viis negatiivset testi ja on endiselt karantiinis. Ainult jumal teab, mida Hiina meditsiiniteenistused meile näitavad," kurtis Kaminski Venemaa meediale.

"Meile öeldi, et Hiinasse saab ta lennata alles 28. kuupäeval,” lisas peatreener. Ülejäänud Venemaa koondis asub Pekingisse teele 26. jaanuaril. Kaminski kinnitas ühtlasi, et Latõpovil pole kogu selle aja haigussümptomeid olnud.

"See on kuidagi idiootne. Mul pole enam isegi jõudu ärrituda, kui ma mõtlen, kui kallutatult meie sportlastesse suhtutakse. See on Latõpovile, tema olümpialootustele tohutu löök. Nii pikk paus ei saa [vormile] märkamatuks jääda. Ja mis siis, kui nad ei lase teda üldse [riiki] sisse? See oleks tõeline tragöödia," rääkis Reztsova Sport24-le.