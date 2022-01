Thierry Neuville'i murekoht: ma ei usu, et saame algusest peale suruma hakata

"Ma ei saa öelda, et oleksime 100% valmis, kuid viimasel testil tundsin end autos võrdlemisi mugavalt ning sõitsin heas rütmis," hindas DirtFishile intervjuu andnud Neuville enda olukorda. "Ma ei usu, et oleme valmis stardist saadik täiega suruma, aga eesmärk on seadistustega edasi areneda ning paremat tunnetust autoga saada."

"Meil on nii palju olukordi, kus pole veel (uue) autoga olnud. Me ei tunne auto käitumist, peame seda rohkem tundma õppima. Oleme hooajaks valmis, aga me ei tea, kui kiiresti oleme valmis katsevõitude eest heitlema. Samas ei tea seda ka teiste kohta," viitas belglane Toyotale ja M-Spordile. "Võib-olla oleme kõige rohkem valmis, nagu viis aastat tagasi."

Nagu ka mitmed teised sõitjad on öelnud, märkis ka Neuville, et suur küsimärk on vastupidavuse osas. "Olen kindel, et see on küsimus kõikide tiimide jaoks," jätkas ta. "Keegi pole varasemalt kogu rallipäeva läbinud ilma ühegi hoolduspausita, see on suur murekoht kõigile."