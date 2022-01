Novak Djokovici karm reaalsus. Kas maailma esinumbri jaoks on tänavused suured slämmid juba mängitud?

Nii kaua, kuni Djokovic end koroonaviiruse vastu ei vaktsineeri, on õhus võimalus, et serblast ei näe tänavu ühelgi suure slämmi võistlusel.

Aasta teine suurturniir Prantsusmaa lahtised on kavas 16. maist - 5. juunini. Kui veel eelmisel nädalal teatas Prantsusmaa spordiminister Roxana Maracineanu, et viiruse läbi põdenud, ent selle vastu vaktsineerimata Djokovic on French Openile oodatud. Seejärel tuli aga kannapööre.

Prantsusmaa spordiministeerium teatas esmaspäeval, et French Openil osalemiseks peab sportlane olema koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, sest nad ei kavatse teha ühtegi erandit. Prantsusmaa uus vaktsiinipassi seadus võeti parlamendis vastu pühapäeval. Võimalik on muidugi, et Prantsusmaa koroonaolukord paraneb mais algavaks suurturniiriks ning siis muudetakse ka kehtivaid piiranguid.

Praeguse seisuga ei saaks Djokovic mängida ka aasta viimasel suurel slämmil ehk US Openil (29. august - 11. september). New Yorgis valitsevate seaduste kohaselt pääsevad avalikele üritustele vaid need üle 12-aastased inimesed, kes on end viiruse vastu vaktsineerinud. Samal põhjusel ei saa NBA korvpalliklubi Brooklyn Netsi tähtmängija Kyrie Irving meeskonda kodumängudes aidata.

Kui koroonareeglid riikides ei muutu, jääb Djokovici ainsaks võimaluseks Wimbledon, mis on kavas 27. juunist kuni 10. juulini. Erinevate Briti väljaannete teatel ei garanteeri aga ka britid, et Djokovic kindlasti võistlema pääseb. Daily Maili ja The Mirrori teatel polnud Wimbledoni korraldajad valmis veel seisukohta võtma, kas nad on nõus vaktsineerimata tennisiste turniirile lubama.