Meedia: Euroliiga finaalturniir kolitakse Berliinist minema

Euroliiga Final Four pidi esialgu toimuma 27. - 29. maini Saksamaa pealinnas, kuid viimaste teadete kohaselt kolitakse see ümber Belgradi. Portaali teatel on Belgradi võimud ees otsas linnapea asetäitja Goran Vesiciga pidamas Euroliiga esindajatega uue asukoha osas läbirääkimisi ning lõplik otsus peaks tulema lähitulevikus.