Kuidas tuttav puusuusk asendus kahtlase plastikuga?

Kui erinevate asjade puhul muretsetakse selle pärast, et ta ei libiseks, siis suusaga on vastupidi. Ta peab libisema, aga teatud hetkel – tõukel – ka mitte libisema ehk mitte tagasi andma. Olgu siinkohal kohe üks täpsustus, me räägime ajast, mil valitses vaid klassikaline tehnika ja unustage hetkeks ära see, mis tuli uisutehnikaga.