OTSEPILT DELFI TV-s | Kalev/Cramo võõrustab Tallinna Kalevit, uus leegionär teeb debüüdi

Kalev/Cramo teatas kodulehel, et täna saab esmakordselt nende eest platsile 25-aastane Donovan Jackson. Ameeriklane on senise karjääri jooksul mänginud Tšehhi, Kreeka ja Poola meistriliigas. Lisaks on võistkonnas tagasi nädalavahetusel Liepajaga mängust kõrvale jäänud Silas Melson ja haigusest taastunud Kristjan Kangur.