Monte Carlo on ralliässadele pakkunud meeldiva üllatuse

Kuulsal Monte Carlo MM-etapil segab tavapäraselt kaarte ilm, mis keeruliste ja vahelduvate oludega teeb rallisõitjate jaoks väljakutse veel raskemaks. Sedapuhku on aga vähemalt rallile eelnenud päevadel saanud sõitjaid legendi koostada suurepärastes tingimustes.

"Tunnen end hästi. Recce (rallilegendi koostamise) teine päev on käsil, tingimused tunduvad Montes paremad kui kunagi varem. Olukord tundub hea," rääkis Ott Tänak DirtFishile. "Ilma ei saa keegi muuta, sellega on lihtne," vastas Tänak küsimusele, kas ta eelistakski just sellistes oludes võistelda.