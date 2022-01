19-aastane taanlanna lõpetas teises ringis Kontaveiti Australian Openi

"Ma ei tea, mida öelda. Tundsin end nii hästi ja kuulsin, et nii paljud inimesed elavad mulle kaasa. See andis mulle enesekindlust teha hea mäng," rääkis Tauson väljakul antud intervjuus. "Ma ei tulnud sellele matšile võidumõtetega. Anett oli viimased kuud väga hästi mänginud. Tulin lihtsalt vaatama, kus mu tase on. Ja siin ma olen! Ma isegi ei tea, kellega ma kolmandas ringis mängin. Lähen ka sellele vastu lootusrikkalt ja eks näis, kuidas läheb."