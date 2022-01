Muudatus Eesti - Läti korvpalliliigas: Tarva ja Rapla mäng toodi varasemaks

Koroonaviiruse leviku tõttu on 4. jaanuarist kuni 22. jaanuarini Paf Eesti – Läti korvpalliliigas edasi lükkunud 17 mängu. Sagedamini on põhjuseks olnud Läti meeskondade isolatsioonis viibimine. Positiivsete COVID-19 proovide tõttu on kavandatud päeval jäänud pidamata neli Eesti meeskondade omavahelist kohtumist.