Nõrgendatud koosseisuga Tartu Ülikool Maks & Moorits pidi alla vanduma Šiauliaile

Koroonaviiruse tõttu jäid koju Adomas Drungilas, Edmunds Elksnis, Märt Rosenthal, Hendrik Eelmäe ja vigastusest taastuv Aleksander Tassa. Oma võimaluse said esiliiga võistkonna mängijad Markus Kikkatalo ja Venemaalt esiliigasse testimisele tulnud Pavel Zahharov. Seega olid tartlased mängul üheksakesi, aga väga ebaharilikus koosluses.

Mängu avapoolaeg kulges sellest hoolimata Tartu taktikepi all. Robin Kivi tõmbas oma korvidega meeskonna käima ja sellest said kindlust kõik mängijad. Samuti suudeti leedukate vastu valitseda lauavõitlust ning poolajaks võideti see koguni 27:16. Avapoolaja lõpuks näitas tabloo Tartu 46:28 eduseisu.