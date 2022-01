Briti imelaps alistas Australian Openil suure slämmi võitja, konkurentsist langes ka endine finalist

Mullu sügisel üllatuslikult US Openil triumfeerinud Raducanu võitis avaseti kõigest 18 minutiga 6:0, kuid kaotas teise seti kindlalt 2:6. Otsustavat setti alustas 17. asetusega britt aga taas võimsalt ning pääses kahe murde järel kiiresti 5:0 ette. Lõpuks kuulus viimane sett talle 6:1.

"Meil olid mõned vägevad pallivahetused ja ma olen õnnelik, et sellise suure tšmpioni vastu võitjana väljusin," kommenteeris Raducanu. "Me mõlemad jätsime kõik väljakule ja see oli väga hea mäng."