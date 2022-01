Ngannou vs. Gane: kaks superkangelast UFC puuris

Hiljuti on internetis populaarsust kogunud videod, kus Ngannou töötab oma maasvõitluse kallal ning esitleb karuga sarnast jõudu ja lõpmatut võhma. Ent Gane ei lase ennast heidutada. Ta on avalikkusele tõdenud, et matš ei ole erinev teistest, sest vastas on Francis Ngannou, vaid sellepärast, et ta on tšempion. Juhtumisi on sellel tšempionil palju jõudu ja ta on hea võitleja.