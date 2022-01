Tänak peab hooaja alustamist ilma hoolduspausideta ebamugavaks

Monte Carlo etapp on eestlaste jaoks seni olnud küllaltki väljakutsuv – ainult kolmel korral on poodiumile jõutud ja viimasel kahel hooajal on ralli ebaõnnestunud. Ott Tänaku hinnangul on Montes alati keerulised olud ja kuna tegu on aasta esimese ralliga, siis enda süsteemi tagasitoomiseks ei ole see ülemäära lihtne.

Kuna hoolduspark viiakse sel hooajal Gapist Monacosse, siis puuduvad Monte Carlo rallil ka lõunased hoolduspausid. Arvestades, et kasutusele tulevad täiesti uued autod ja tehnoloogia, siis ütles Tänak Betsafe’ile, et hooaja esimest rallit on ilma hoolduspausideta veidi ebamugav alustada. „Kui midagi lisaks kaasa võtame, siis tavaliselt neid asju, millega ei ole täielikku kindlust või mis võib päeva jooksul kuluda,“ ütles ta.

Kuigi uutel autodel on palju uusi omadusi ja nüansse, siis Tänaku sõnul enda sõiduvõtteid muutma ei pea. „Põhiline muutus on auto kaal ja muud tehnilised elemendid. Loomulikult elektristrateegiate kontrollimine, aga eesmärk on saada need süsteemid toimima võimalikult naturaalselt.“ Ta kinnitab, et elektrienergia kasutamise kohad ei ole kuidagi reguleeritud, vaid seda kasutatakse kogu aeg kui vastavad kriteeriumid on täidetud.

Legendaarne Col de Turini katse, mis läheb rohkem kui 1600 meetri kõrgusele ja sõidetakse seetõttu külmades ja lumistes oludes on sel aastal plaanis kohe reedel ja õhtupimeduses. Tänak peab seda nõelasilmakurvidega lõiku keeruliseks, sest pool katsest on mäe soojemas küljes ja asfaltkattega, teine pool aga külm ja lumine, mistõttu on perfektset rehvivalikut Turini katsele pea võimatu teha.

Üldiselt on tema arvates ilma varasema Monte võiduta etappi esimesest katsest alates võitma minna. „Kogemus on sellel rallil prioriteet ja paraku on viimased aastad meile päris lühikeseks jäänud, kuid oluline on siiski maksimaalsete punktidega alustada ja läheme juba sealt edasi. Aasta saab kindlasti olema pikk,“ ütles Tänak lõpetuseks.