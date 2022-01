TÄNA OTSEBLOGI | Kaia Kanepi kohtub Australian Openi avaringis kunagise maailma esireketi Angelique Kerberiga

Vastasseis on Kia Arenal järjekorras neljas kohtumine. Enne seda on kavas naiste üksikmäng ning kaks meeste üksikmängu. Flashscore ennustab, et Kanepi ja Kerber võivad platsile saada kella 9 paiku hommikul.

Kanepi ja Kerber on vastamisi läinud neljal korral, kuid viimati alles 2014. aastal. Mõlemad tennisistid on teeninud kaks võitu. Kahel korral on kohtutud suure slämmi turniiridel. 2013. aasta Wimbledoni teises ringis võitis Kanepi teise seti kiire lõppmängu 1:5 kaotusseisust välja tulles 3:6, 7:6, 6:3, sama aasta US Openi kolmandas ringis olid Kerberi võidunumbrid 6:0, 6:4.