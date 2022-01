Super! Kaia Kanepi alistas Australian Openi avaringis endise maailma esireketi Angelique Kerberi

Foto: AFP/SCANPIX

Aasta esimene suure slämmi turniir on Eesti tennisistidele alanud hiilgavalt, sest nii Anett Kontaveit kui ka Kaia Kanepi said avaringis kindlad võidud. Kanepi, kes on maailma edetabelis langenud 115. kohale, kukutas konkurentsist kolmekordse slämmivõitja ja endise maailma esinumbri Angelique Kerberi (WTA 20.) tulemusega 6 : 4, 6 : 3.