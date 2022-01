Anett Kontaveiti sõbranna loobus Australian Openil mängimisest

"Kahjuks pidin täna Austraalia lahtiste esimesest ringist loobuma. Vigastasin eelmisel nädalal Sydneys oma selga. Proovisin kõike, et olla valmis ja arvasin, et olen suuteline õigeks ajaks taastuma, et siin mängida. Kahjuks on valu endiselt alles ja sellistes tingimustes mängimine võib kogu mu hooaja ohtu seada," teatas Jabeur sotsiaalmeedias.