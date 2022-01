Prantsusmaa muutis meelt: French Openile pääsevad vaid vaktsineeritud tennisistid

Prantsusmaa spordiministeerium teatas esmaspäeval, et French Openil osalemiseks peab sportlane olema koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, sest nad ei kavatse teha ühtegi erandit. Veel eelmisel nädalal oli Prantsusmaa spordiminister Roxana Maracineanu andnud mõista, et koroonaviiruse läbi põdenud, kuid vaktsineerimata Djokovic on Prantsusmaa lahtistele oodatud sõltumata sellest, kas ta laseb end vaktsineerida.