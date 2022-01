TÄNA ÖÖSEL OTSEBLOGI | Anett Kontaveit alustab Australian Openit

Turniiril kuuendat asetust omav Kontaveit kohtub avaringis tšehhitari Katerina Siniakovaga (WTA 48.). Kohtumine on kavas John Cain Arena teise matšina. Esimene vastasseis Petra Kvitova ja Sorana-Mihaela Cirstea vahel algab kell 02.00 ehk Kontaveiti ja Siniakovat võib väljakule oodata kolme ja nelja vahel.

Kanepi kohtub avaringis endise maailma esireketi, sakslanna Angelique Kerberiga (WTA 20.). Vastasseis on Kia Arenal järjekorras neljas kohtumine. Enne seda on kavas naiste üksikmäng ning kaks meeste üksikmängu. Flashscore ennustab, et Kanepi ja Kerber võivad platsile saada kella 8 paiku hommikul.