Anett Kontaveit pääses Australian Openil teise ringi

Tegemist oli naiste kuuenda omavahelise kohtumisega ning teise kohtumisega suure slämmi turniiridel. Erinevalt 2018. aasta US Openi avaringist Siniakova seekord Kontaveidi jaoks komistuskiviks ei osutunud, kuigi mõlema seti alguses näitas tšehhitar hambaid.

Paarismängu olümpiavõitja ja mitmekordne suure slämmi tšempion läks mõlemat setti servimurdega 2:1 juhtima, kuid mõlemal juhul tegi Kontaveit murded kohe tasa. Kokku päästis Kontaveit 10-st murdepallist 8 ning realiseeris ise 14-st murdevõimalusest 5.

Pisut hädas oli Kontaveit esimese serviga, mis õnnestus tal 59%-liselt, kuid kui esimene serv väljakusse jäi, siis oli see ka resultatiivne (esimese servi punktid 78%). Siniakova vastavad näitajad olid 71% ja 49%. 26 äralöögi kõrval tegi Kontaveit 28 lihtviga, Siniakoval kogunes äralööke 17 ja lihtvigu 33.

Teises ringis kohtub Kontaveit kas 19-aastase taanlanna Clara Tausoni (WTA 39.) või 26-aastase australlanna Astra Sharmaga (WTA 97.).

Kaia Kanepi kohtub avaringis endise maailma esireketi, sakslanna Angelique Kerberiga (WTA 20.). Vastasseis on Kia Arenal järjekorras neljas kohtumine. Enne seda on kavas naiste üksikmäng ning kaks meeste üksikmängu. Flashscore ennustab, et Kanepi ja Kerber võivad platsile saada kella 8 paiku hommikul.



false