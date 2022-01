KUULA | X-Mängudel nihutatakse piire, olümpia on tulemuse peale võistlus. Kui suur fenomen on Kelly Sildaru?

Põhiliselt räägime talvistest X-Mängudest (X-Games), mis leiavad eeloleval nädalavahetusel aset Ameerika Ühendriikides, Aspenis. Traditsioon, mis on katkematult kestnud 2002. aastast.

Räägime X-Mängude tähendusest ja arengutest ning kõrvutame seda kõike olümpiamängudega. Kas ekstreemsportlasele on prestiižikam läbi lüüa X-Mängude halastamatus konkurentsis, kus igal aastal nihutatakse ala piire või tänasel päeval kaalub olümpiakuld ülesse kõik muu? Filosoofiad ja nägemused võivad küll erineda, aga ekstreemspordi harrastajaid tõmbab pigem X-Mängude ja suurema loomingulise vabaduse poole.

Arutleme, kui suur fenomen on Eesti suusaspordis Kelly Sildaru. Ülemaailmse tuntusega ekstreemspordi täht, kes on uuendanud ja nihutanud mitmeid rekordeid. Kui kõrgele tasemele on lootust jõuda Kelly nooremal vennal Henryl, kes alles ootab oma esimest kutset X-Mängudele.