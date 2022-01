Tõnis Naarits asus kreeka-rooma ja Ahto Raska naistemaadluse koondise peatreeneriks

„Maadlus on endiselt väga mu südames, tundsin, et pean pakutud võimalusest kinni haarama,“ lausus Naarits ja tutvustas lähenemist: „Hakatuseks soovin saada väga täpse pildi iga koondise vaateväljas oleva sportlase motivatsioonist. Sõltuvalt sellest, kuhu keegi soovib jõuda ja mida on valmis püsitatud eesmärkide saavutamiseks tegema, saame rääkida juba edasisest.“

„Kõige alus on tahe. Valmisolek anda see nn. 110%. Ohvrid on vajalikud, sest peame edu saavutamiseks nägema rohkem vaeva kui suurriigid,“ sõnas Naarits. „Kindlasti ei kavatse ma hakata kedagi muutma. Tegemist on väljakujunenud isiksustega ning treener saab olla üksnes abiventiili rollis. Küll aga mäletan oma sportlasteest, kui oluline on, et ta oskaks pöörata tähelepanu pisiasjadele. Samuti püüan tutvusi kasutades kaasata taustajõude ja sparringupartnereid, kellest seni olnud terav puudus.“