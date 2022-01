Marit Björgen selgitas, miks ta suure skandaali tekitanud saladusega avalikkuse ette tuli

Rootsi ajalehele Expressen pikema intervjuu andnud Björgen selgitas muu hulgas, miks ta otsustas juhtumi, mis oli laiema avalikkuse eest jäänud saladuseks, avalikustada. "Mul oli võimalus seda vältida, süüdistan ennast veidi. Olen aga alati olnud avatud seoses oma astmaravimite ning kõigega. Minu jaoks oli kõik samasugune šokk nagu omal ajal Therese (Johaugile) ja Martin (Johnsrud Sundbyle)," viitas Björgen kaasmaalaste dopingujuhtumitele. "See näitab, kui haavatavad kõik sportlased on."

"Väga lihtne on kedagi süüdi mõista. Tahtsin rääkida oma loo, et näidata, et asjal võib mitu põhjust olla. Kui jutt käib karjäärist, tuleb aus olla ning rääkida kõigeest," jätkas norralanna. "Olin valmis, et sellest hakatakse palju kirjutama."

Björgeni avaldus tekitas suusamaailmas mõistagi palju vastukaja. Eriti teravalt kostus seda Venemaalt. Venemaa suusakoondise treener Jegor Sorin kutsus toona suusajuhte üles Björgeni kõiki vanu dopinguproove avama. Kohaliku suusaliidu president Jelena Välbe teatas, et on juhtunust šokeeritud.

"Venemaa on alati väitnud, et teistel riikidel on teised reeglid," kostis Björgen nüüd. "Olin valmis sealseks kriitikaks, aga jään endale kindlaks. Profisportlasena olen harjunud, et teistel inimestel on arvamusi minust."