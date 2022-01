Uut eluetappi alustav Ogier konkurentidele midagi kinkima ei hakka: tahan jätkuvalt võita

"Olen karjääri uue etapi alguses. Kuna ma ei tee enam täisaastat kaasa, on tunne praegu veidi teistsugune," sõnas prantslane Toyota pressiteate vahendusel. "Monte Carlol rallile minek on minu jaoks alati eriline."

"Olen konkurentsihimuline ning tahan jätkuvalt võita. Seega lähen endast parimat anda," jätkas Ogier. "Tean, et tiim on uue põlvkonna auto kallal töötanud kõvasti ning iga testiga on suured sammud edasi tehtud. Monte Carlole minek on kõigi jaoks suur väljakutse: kunagi varem pole selle etapi eel nii suurt teadmatust olnud," viitas Ogier hübriidajastule.