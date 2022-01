Kohutavat hooaega tegev Premier League'i klubi vallandas tipptreeneri

Nimekas jalgpallitreener sõlmis mullu suvel Evertoniga kolmeaastase lepingu. Selliseid suurklubisid nagu Madridi Reali, Liverpool , Inter ja Napoli juhendanud Benitezi käe all Everton aga soovitud tõusu Premier League 'is ei teinud.

Varasemalt eurokohtade nimel võidelnud, kuid viimastel aastatel tabeli keskmikuks langenud Evertoni tänavune hooaeg on olnud kehv. Meistriliigas hoitakse alles 16. kohta, viimati kaotati 1:2 väljalangemise eest võitlevale Norwichile.

Benitez tänas kodulehe vahendusel klubi, mängijaid ja fänne ning tõdes, et Evertonil on tänavu palju ebaõnne olnud. "Finantsolukord ja mängijate vigastused tegid olukorra ainult keerulisemaks. Olen kindel, et oleksime hakanud paremini mängima sisi, kui pallurid terveks saavad ja uued mehed klubiga liituvad," kirjutas hispaanlane.