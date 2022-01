Tormis Laine tegi hooaja parima sõidu

"Tänase sõiduga olen enam-vähem rahul, kuid tegin ikkagi raja alguses kohe väikese vea ja üldse pean stardi kallal kõvasti tööd tegema, kuna see on hetkel nõrk koht. Ülejäänud sõiduga võib rahule jääda, kuid oleks võinud ilmselt natuke rohkem riske võtta. Ilmselt olid suured vead eelmisest nädalast veel peas kinni. Võrreldes eelmise nädalaga oli sõit stabiilsem ja tegin vähem vigu, aga millest täna võrreldes Adelbodeni MK-etapiga puudu jäi oli riskivalmidus. Pean tulevikus olema sama stabiilne nagu täna ja sama palju ründama kui eelmine nädal Adelbodenis. See on küll väga raske, sest vead ja väljasõidud juhtuvad slaalomis väga kiiresti, aga teisiti teise sõitu asja ei ole. Olümpial on küll kõigil lõpetajatel teine sõit, aga eesmärk on kindlasti esimeses sõidus 30 parema sisse sõita, et saaks teises sõidus eest startida. Täna Lucas Braathen näitas, mis on võimalik, kui teises sõidus suudad hea raja ära kasutada,“ ütles Laine pärast võistlust.