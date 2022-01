Djokovici perekond: õiglus ei võidutsenud, poliitika alistas spordi

"Hoolimata Novaki suhtes toime pandud skandaalsest käitumisest, uskusime, et lõpuks sport ikkagi võidutseb. Nemad aga arvasid, et esialgset kohtuotsust tuleb austada. See on kahtlemata Novaki jaoks raske aeg, aga me perekonnana toetame teda rohkem kui eales varem ning loodetavasti taastame ta usu spordi vastu. Usume, et ta tuleb tugevamana tagasi!" andis perekond mõista, et Djokovici jätkamise osas küsimärke ei ole.