Tartu võrkpalliklubi mänedžer ja naiskonna peatreener Hendrik Rikand on nagu Hunt Kriimsilm, kel kümme ametit. Ta ajab mänedžerina klubi asju, töötab ka noortega, on TÜ/Bigbanki peatreener ja TBD-Biodiscovery abitreener. Asjad on sätitud nõnda, et klubi mõlemat kõrgliiga naiskonda juhendavad Rikand ja Jaanika Jakobson, TÜ/Bigbankis on peatreeneriks Rikand, Biodiscoverys Jakobson. Ühesõnaga – tegevust tal jagub!

„Igal juhul tähendab see tiitel mulle palju, sest ei ole saladus, et ma teen seda poolhobina. See ei ole mulle nagu töö, teen seda klubi muude asjade kõrvalt, kuna olen naiskonnaga seotud olnud abitreenerina,” rääkis Rikand