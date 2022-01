Juunioride Eesti meistriks tulid Jaama ja Aavik

"Alustasin võistlust üsna kesise sooritusega kvalifikatsioonis, kuid mida sõit edasi, seda paremaks läks nii enesetunne kui ka taktikaline sooritus. Finaalis tundsingi, et jõudu on veel palju, sõitsin enamus raja üpriski kontrollitult, kuid viimaselt tõusult laskumisse üleminekul sättisin ennast kohe liidri taha, et saaks lõpusirgele tulla liidri tuules. Lõpusirgel panin kohe gaasi põhja ja suutsin liidrist mööduda ja finišijoone esimesena ületada. Emotsioon oli võimas, selline edu mõjus mulle suure üllatusena ja samas kogesin ka tohutut pingelangust, kuna sprindivõistlus on minu jaoks eelkõige mentaalselt tohutult kurnav," võttis Jaama võistluse kokku.