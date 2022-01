17. suurt slämmi järjest on eestlastel põhjust kaasa elada kahele oma naistennisistile. Viimati oli slämmiturniiri põhitabelis vaid üks eestlanna 2017. aasta Wimbledonil - tol aastal tegi Kaia Kanepi suurturniiridest kaasa vaid US Openi. Mullu kujunes Eesti jaoks kõige edukamaks just Australian Open, kui nii Kanepi kui ka Anett Kontaveit jõudsid kolmandasse ringi.

Tänavu on suurimad lootused ja pinged arusaadavatel põhjustel Kontaveidi õlul. Hoolimata Sydney turniiri poolfinaali kaotusest on Kontaveit statistika poolest hetkel kuumim nimi WTA karussellis, olles oma viimasest 37-st matšist võitnud 32.

Loe, mida maailma tennisemeedia Kontaveidile ennustab ning kes on Australian Openi favoriidid ja mustad hobused nii meeste kui ka naiste tabelis!