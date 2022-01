Henri Drell siirdub USA G-liigasse

21-aastane Henri Drell alustas hooaega Itaalias Pesaro meeskonnas, kuid tema mänguminutid jäid hooaja hakul napiks. Pärast novembris peetud koondise mänge, tuli uudis, et tema teed on senise koduklubiga läinud lahku. Pärast seda on ta viibinud peamiselt Eestis ja tegelenud individuaaltreeningutega.