Eesti meistritiitel ja olümpiakoht tekitas harrastajast igiliikur Mannimale tõsise mure: minna Pekingisse või mitte

„Kõik see on nii keeruline,” kurtis Aveli Uustalu ees 20,4 sekundiga esikoha võitnud Mannima. „Tore, et võitsin, aga nüüd on mure – kas minna olümpiale või mitte. Mul on ju töö ja lapsed... Tahetakse, et ma enne homset otsuse vastu võtan. Võimalused on 50-60. Pean mõtlema.”