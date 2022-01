Suur üleminek ootab ees? Haaland: Dortmund sunnib mind praegu otsust tegema, kuid ma ei taha seda

21-aastast norralast seob Dortmundiga veel leping 2024. aasta suveni, aga juba sel suvel langeb Haalandi üleminekuklausel 75 miljoni euro peale. Nii seostatakse ründajat meedias pidevalt erinevate suurklubidega.

Haaland on varasemalt intervjuudes andnud mõista, et soovib hooaja lõpuni jätkata Dortmundis ning siis järgmiste sammude peale mõelda. Pärast reedel Freiburgi üle saadud 5:1 võitu (Haaland lõi kaks väravat - K.R.) kurtis ründaja, et Dortmund soovib temalt juba praegu otsust tuleviku osas.

"Dortmund surub mind praegu otsust tegema, kuid ma tahan lihtsalt jalgpalli mängida," sõnas Haaland Viaplay otse-eetris. "See tähendab ilmselt, et peab varsti hakkama asjadega tegelema. Ma pole seni austusest klubi vastu midagi rääkinud (teistest klubidest)."

"Dortmund tahab, et ma teeks nüüd tuleviku osas otsuse ära. Seega, nüüd võib juhtuma hakata, kuigi ma ise tahan lihtsalt jalgpallile keskenduda," vastas Haaland, kellelt seejärel uuriti, millal ta ise sooviks tuleviku paika panna. "Mitte mingil juhul ei oleks see praegu. Meil on käsil keeruline periood, kus on palju mänge. Dortmund tahab aga vastust kohe."

Dortmundi tegevdirektor Hans-Joachim Watzke sõnas Saksamaa meediale, et Haalandi sõnavõtt klubi jaoks probleemne pole. "Ta on spontaanne inimene, ta võib nii käituda. Meil pole temaga ühtegi probleemi," rääkis Watzke. "Küll aga peab ta ka meie olukorda mõistma. Me ei saa oodata maikuu lõpuni."

Haaland on käimasoleval hooajal löönud kõikide sarjade peale 18 mänguga 21 väravat ning jaganud kuus resultatiivset söötu.