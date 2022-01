Novak Djokovic: olen kohtu otsuses ääretult pettunud, aga austan seda

Melbourne'i kohus ei rahuldanud tennisestaari advokaatide apellatsiooni Austraalia immigratsiooniministri otsusele, mis tähendab, et maailma esireket ei saa homme algaval Australian Openil osaleda ning peab riigist lahkuma. Serblane esines kohaliku väljaande The Age vahendusel lühikese avaldusega.

"Soovin teha väikse avalduse tänase kohtuistungu osas. Pärast seda võtan aega, et toibuda ja kosuda enne, kui veel kommentaare jagan antud teemal," alustas Djokovic. "Olen ääretult pettunud otsuses, mis tähendab, et ma ei saa jääda Austraaliasse ja mängida Australian Openilt."

"Austan kohtu otsust ning teen võimudega koostööd seoses riigist lahkumisega. Minu jaoks on ebamugav, et viimastel nädalatel on kogu tähelepanu olnud minu peal. Loodan, et edaspidi saame keskenduda sellele mängule ja turniirile, mida armastan," jätkas serblane, kes lõpetuseks tänas mängijaid, turniiriga seotud töötajaid, fänne ja oma pereliikmeid ning teisi lähedasi. "Olete mulle palju jõudu andnud."