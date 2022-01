Djokovici riigist välja saatmisest võidab kõige rohkem maailma 150. reket

Maailma 150. reket kaotas eelturniiri kolmandas ringis jaapanlasele Taro Danielile 4:6, 3:6, kuid pääseb põhitabelisse nn "õnneliku kaotajana", sest on viimase ringi kaotajatest kõrgeima edetabelikohaga.

Eelmisel aastal pääses Caruso Australian Openil teise ringi. Tema parim tulemus suurtel slämmidel on kolmas ring, kuhu ta on jõudnud 2020. aasta US Openil ja 2019. aasta French Openil.