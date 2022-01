Kohus otsustas: Djokovici viisa jääb kehtetuks, üheksakordne Australian Openi võitja saadetakse riigist välja!

Kohus teatas, et tänane otsus oli üksmeelne - otsuse tegemisel osalesid kolm kohtunikku -, kuid otsuse põhjused avalikustatakse lähipäevade jooksul.

Viimastel päevadel on Austraalia valitsuse liikmed avaldanud arvamust, et Djokovicist on nende riigis saanud vaktsiinivastaste eeskuju ning tema riiki jäämine kujutaks endast riski Austraalia tervishoiule ja heakorrale.