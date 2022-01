Kohus otsustas: Djokovici viisa jääb kehtetuks, üheksakordne Australian Openi võitja peab riigist lahkuma

Viimastel päevadel on Austraalia valitsuse liikmed avaldanud arvamust, et Djokovicist on nende riigis saanud vaktsiinivastaste eeskuju ning tema riiki jäämine kujutaks endast riski Austraalia tervishoiule ja heakorrale.

CNN kirjutab erinevatele õigusekspertidele tuginedes, et kohtu äsjane otsus ei tähenda veel, et Djokovic kindlasti Australian Openil ei osale. Tema advokaatidel on veel õigus pöörduda kõrgemasse kohtusse, kuigi aeg selleks hakkab otsa saama. Ühtlasi on tal õigus taotleda sildviisat (inglise keeles bridging visa) - selle alusel saaks ta turniiril osaleda ning samal ajal Austraaliast lahkumiseks ettevalmistusi teha. Kuid sildviisat saab väljastada vaid seesama immigratsiooniminister, kes Djokovici päris viisa tühistas.